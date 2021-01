Die somalische Terrororganisation Al-Shabaab hat ein Hotel in der Hauptstadt Mogadischu angegriffen.

Ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug fuhr nach Angaben der Polizei in das Eingangstor des Hotels, danach hätten Bewaffnete das Gebäude gestürmt. Polizei und Militär lieferten sich ein Feuergefecht mit den Extremisten. Laut Agenturberichten gab es mindestens 17 Tote.



Al-Shabaab erklärte, für den Angriff verantwortlich zu sein. Die Terrororganisation hat in der Vergangenheit immer wieder Hotels und Restaurants in Mogadischu angegriffen, in denen sich Regierungsfunktionäre und Ausländer aufhalten.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.