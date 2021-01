In der Nähe der somalischen Hauptstadt Mogadishu sind bei einem Bombenanschlag mehrere Menschen getötet worden.

Nach Angaben des türkischen Außenministeriums galt das Attentat Mitarbeitern einer türkischen Straßenbau-Firma. Fünf Menschen seien getötet und 14 verletzt worden, darunter türkische Staatsangehörige. Die islamistische Terrorgruppe al-Shabaab reklamierte den Anschlag für sich. Sie kontrolliert Teile Südsomalias und versucht, einen islamischen Staat zu installieren.



Die Türkei engagiert sich in Somalia militärisch sowie in den Bereichen Entwicklung, Gesundheit und Bildung. Seit der Hungersnot von 2011 versucht die Regierung in Ankara, ihren Einfluss am Horn von Afrika auszubauen.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.