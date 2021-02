In der somalischen Hauptstadt Mogadischu haben sich Soldaten und Anhänger einer Miliz heftige Schießereien geliefert.

Dabei gab es mindestens zwei Tote und zahlreiche Verletzte. Das Militär riegelte inzwischen den Platz vor dem Präsidentenpalast ab. Für heute ist in Mogadischu eine Kundgebung der Oppposition geplant. Sie verlangt die Absetzung von Präsident Farmajo, dessen Amtszeit Anfang des Monats abgelaufen ist. Er will aber bis zur Einigung auf einen neuen Wahltermin im Amt bleiben. Die Verschiebung der Wahlen verschärft die Lage in Somalia, die wegen der fortgesetzten Anschläge der sunnitischen Terrormiliz Al-Shabaab ohnehin sehr angespannt ist.

