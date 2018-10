In Somalia sind bei einem Anschlag auf ein Militärfahrzeug der EU offenbar mehrere unbeteiligte Zivilisten getötet worden.

Das berichtet die "Deutsche Presse-Agentur" unter Berufung auf die örtliche Polizei in der Hauptstadt Mogadischu. Die Menschen seien zum Zeitpunkt der Explosion zufällig am Anschlagsort in der Nähe des Verteidigungsministeriums vorbeigelaufen. Die Terrormiliz al-Shabab reklamierte die Tat für sich.



Die EU bildet im Rahmen ihrer Mission in Somalia Soldaten aus. Die rund 200 Einsatzkräfte werden unter anderem von Italien, Großbritannien und Ungarn gestellt.