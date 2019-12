UNO-Generalsekretär Guterres hat den schweren Anschlag in Somalias Hauptstadt Mogadischu verurteilt. Die Verantwortlichen für diese schreckliche Verbrechen müssten zur Rechenschaft gezogen werden, erklärte Guterres in New York. Den Angehörigen sprach er sein Beileid aus. Auch die Europäische Union und Russland verurteilten den Anschlag.

Nach neuen Angaben der Polizei kamen bei dem Anschlag etwa 80 Menschen ums Leben. Etwa 100 wurden verletzt, als im morgendlichen Berufsverkehr ein mit Sprengstoff beladener Lastwagen detonierte.



Somalias Präsident Mohamed und Mogadischus Bürgermeister gaben der Al-Shabaab die Verantwortung. Die terroristische Gruppierung ist mit Al-Kaida verbunden und verübt in Somalia immer wieder Anschläge. Die sunnitischen Fundamentalisten beherrschen weite Teile im Süden und im Zemtrum des Landes.



EU-Ratspräsident Michel schrieb auf Twitter, Europa werde Afrika im Kampf gegen den Terrorismus weiter unterstützen. Russland sprach von einem barbarischen Akt, der darauf ziele, das Land zu destabilisieren.