Bei US-Luftangriffen in Somalia sind nach Militärangaben vier Kämpfer der Al-Shabaab-Terrormiliz getötet worden.

Insgesamt seien drei Attacken in dem ostafrikanischen Land ausgeführt worden, teilte das zuständige Kommando der US-Armee mit. Die Aktionen seien mit der Regierung in Mogadischu abgestimmt gewesen. Zuvor hatten somalische Staatsmedien bereits über Angriffe mit Drohnen und unter Beteiligung von Elite-Soldaten im Süden des Landes berichtet.



Die Aktionen sind eine Reaktion auf den schweren Bombenanschlag in der Hauptstadt Somalias, bei dem am Samstag fast 100 Menschen getötet worden waren. Die sunnitische Al-Shabaab-Miliz wird hinter dem Attentat vermutet.