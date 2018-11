In Somalia hat die US-Luftwaffe Angriffe auf Stellungen der islamistischen Al-Schabab-Miliz geflogen.

Wie das Afrika-Kommando der US-Streitkräfte mitteilte, wurden bei zwei Attacken in der Nähe der Stadt Debatscile insgesamt 37 Kämpfer getötet.



Die USA sowie eine Truppe der Afrikanischen Union unterstützen das somalische Militär im Kampf gegen Al-Schabab. Die Miliz will in dem ostafrikanischen Land einen sogenannten Gottesstaat errichten. Sie verübt immer wieder Anschläge und Attentate auf Sicherheitskräfte sowie Zivilisten.