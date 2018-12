Das US-Militär hat nach eigenen Angaben bei Luftangriffen in Somalia am Wochenende 62 Extremisten getötet.

Am Samstag seien 34 Personen getötet worden, am Sonntag weitere 28, teilte das US-Afrikakommando mit. Die Angriffe seien eng mit der somalischen Regierung abgestimmt gewesen. Man habe Anschläge von Terroristen verhindern wollen.



Vor einer Woche hatte die Islamisten-Gruppe Al-Shabaab einen Anschlag auf ein Hotel in der Hauptstadt Mogadischu verübt. Dabei starben mindestens 39 Menschen. Die Miliz will in Somalia einen radikalislamischen Staat errichten.