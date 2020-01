Bei einem Bombenanschlag in Somalia sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen.

Außerdem wurden nach Angaben der Polizei mehrere Menschen verletzt. Die radikal-islamische al-Shabaab-Miliz reklamierte den Angriff in der Nähe der Stadt Afgoye für sich. Er galt offenbar türkischen Ingenieuren, die an Straßenarbeiten beteiligt waren. Ein Auto fuhr nach Polizeiangaben in hoher Geschwindigkeit auf die Menschen zu. Dabei sei ein Sprengsatz explodiert.