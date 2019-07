Bei dem Terrorangriff auf ein Hotel in Somalia sind nach jüngsten Angaben 29 Menschen getötet worden.

56 weitere Personen wurden verletzt, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Unter den Todesopfern sollen mehrere Ausländer sowie örtliche Politiker und Journalisten sein. Die somalischen Sicherheitskräfte haben ihren Einsatz in dem Gebäude in der Hafenstadt Kismayo inzwischen beendet.



Vor dem Hotel hatte sich am Freitag Abend ein Selbstmordattentäter in seinem Auto in die Luft gesprengt. Anschließend drangen fünf bewaffnete Kämpfer in das Gebäude ein und eröffneten das Feuer. Sicherheitskräfte lieferten sich die ganze Nacht über Schusswechsel mit ihnen und töteten vier der Angreifer; der fünfte wurde festgenommen. Die islamistische Terrorgruppe Al-Shabaab reklamierte die Tat für sich.