In Somalia haben Terroristen bei zwei Selbstmordanschlägen mindestens 20 Menschen getötet.

Nach Angaben des Krankenhauses in der Stadt Baidoa wurden zudem etwa 50 Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Die islamistische Terrororganisation Al Shabaab reklamierte die Taten für sich.



Die Attentate ereigneten sich exakt ein Jahr nach einem Terroranschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu. Damals waren mehr als 500 Menschen getötet worden. Es war der folgenschwerste Anschlag in der Geschichte des Landes.