Der Sommer 2022 zählt zu den vier wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. (Pexels / brett sayles)

Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte, gilt er zudem mit einem Niederschlagsvolumen von rund 145 Litern pro Quadratmeter als einer der trockensten Sommer. Demnach fielen knapp 40 Prozent weniger Niederschlag als im Durchschnitt. Der Meteorologe Uwe Kirsche sagte, man dürfte damit einen bald typischen Sommer in Zeiten des Klimawandels erlebt haben. Die heißesten Sommer in Deutschland hatte es zuletzt in den Jahren 2003, 2017, 2018 und 2019 gegeben.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.