Und nicht weniger originell sind die Worte, mit denen sie zum Beispiel das Gänseblümchen, die Tofuwurst oder die Nussschüssel besingen. Was die beiden auf der Bühne anstellen, lässt sich am besten als "Zwei-Mann-Song-Comedy" zusammenfassen und für die haben sie vor zwei Jahren auch den Deutschen Kleinkunstpreis gewonnen.

Ihre Konzerte sind deutschlandweit regelmäßig ausverkauft, so auch ihr Programm "Adam und Eva". In dem wird schnell klar, dass selbst im Paradies nicht mehr alles so ist, wie es einmal war. Zum Beispiel, wenn "Die Feisten" den Südenfall aus ihrer ganz eigenen Perspektive besingen.

Im dritten und letzten Teil unseres Sommer der Liedermacher und Lidermacherinnen, hören Sie die Highlights aus dem Konzert der beiden vom 19. Mai 2018 in der Paderhalle Paderborn.