Von Beruf eigentlich Kardiologe, gilt der bayerische Entertainer als einer der besten deutschsprachigen Songwriter mit Liedern mit Herz und Hirn. Am 14. November 2018, einen Tag vor seinem 70. Geburtstag, machte er auf seiner "Wuide unterwegs"-Tour, Station in der Muffathalle in München. Sie hören Ausschnitte aus diesem Konzert.