Die Songpoetin aus Leipzig singt nicht nur über die Liebe, das Leben und ihre Familie, sie thematisiert auch immer wieder gesellschaftpolitische Diskussionen in ihren Songs. So zum Beispiel die Seenotrettung in "Der Kapitän". Aber auch durch und durch lebensbejahenden Lieder wie "Nichts" oder "Wir halten uns" überzeugen durch die Tiefe der Texte.

2016 erhielt sie für ihre Lieder den Förderpreis der jungen Songpoeten bei den Songs für einen Sommerabend. In den "Querköpfen" hören Sie Ausschnitte aus ihrem Konzert "Da draußen" vom 9. November 2018 im Konzertsaal Friedenskapelle in Münster.