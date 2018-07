Eltern müssen die Ferien gut planen. Nicht nur weil sie auf eine sichere Betreuung angewiesen sind und sie ihre Kinder von Smartphones und Computerspielen weg kriegen wollen; sondern auch, weil die Ansprüche steigen: Die Ferien sollen gut genutzt sein; eine Zeit für Lernimpulse, die im Schulalltag zu kurz kommen.

Campus und Karriere fragt: Was brauchen Schüler in den Sommerferien? Müssen Ferien nützlich sein? Wie viel Langeweile ist gut – und wie entsteht sie in Zeiten der Dauerpräsenz von Smartphones?

Gesprächsgäste sind:

Michael Schulte-Markwort, Leiter der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie am Universitätsklinikum Hamburg

Stephan Wassmuth, Vorsitzender des Bundeselternrates

Lukas Pohland, Schüler

Beiträge in der Sendung:

Eltern als Kinderferien-Manager

Worauf Kinder sich in den Ferien freuen – und warum Eltern sich so schwer damit tun, Langeweile aufkommen zu lassen

Flexible Ferien

Elf niederländische Schulen dürfen selbst über die Ferien bestimmen - das verändert auch den Unterricht

Eine Sendung mit Hörerbeteiligung über Telefon: 00800 – 44 64 44 64 oder E-Mail: campus@deutschlandfunk.de