Ab heute beginnen die Sommerferien in Deutschland.

Als erste starten in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein in die großen Ferien. Mitte nächster Woche folgen Hamburg, Berlin und Brandenburg. Als letzte Bundesländer sind traditionell Baden-Württemberg und Bayern an der Reihe - dort beginnen die Sommerferien Ende Juli.



In der Hauptreisezeit ab dem 1. Juli will die Bundesregierung wegen der Corona-Pandemie nicht mehr generell von touristischen Reisen ins Ausland abraten. Nach mehr als einem Jahr hebt die Regierung die Reisewarnung für touristische Reisen in Corona-Risikogebiete wieder auf. Das betrifft derzeit fast 100 Staaten weltweit ganz oder teilweise, darunter zum Beispiel die Nachbarländer Frankreich, Niederlande und Dänemark.

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



