Es war einmal – jedes gute Märchen fängt so an. Es war einmal eine Fußball-WM in Deutschland. Hochgejubelt als Sommermärchen. Märchenhaft war dieser Sommer zwar für viele Fußballfans – ein Alptraum in schlechter Verbandsführung aber die Umstände, die dazu führten.

Das Rätsel um die 6,7 Millionen Euro

Aufgedeckt durch Recherchen des "Spiegel" muss seit Jahren angenommen werden: So sauber, wie immer behauptet, war die Vergabe der Fußball-WM 2006 nach Deutschland nicht. Im Mittelpunkt: eine ominöse, bis heute nicht bis ins letzte Detail aufzuklärende Zahlung von 6,7 Millionen Euro. Irgendwo eingesetzt, nachdem sie auf dem Konto eines katarischen Skandalfunktionärs gelandet war und schließlich über die FIFA rückabgewickelt wurde.

Seit das bekannt wurde, ist viel geschehen, eine rechtskräftige Verurteilung wegen Korruption und Geldwäsche gehört nicht dazu. Und es wird sie auch nicht geben.

Denn seit heute ist klar: Es war einmal ein Prozess. Die Vorwürfe sind verjährt, dieser FIFA-Prozess ergebnislos zu Ende. Die Corona-Pandemie machte ein Urteil unmöglich, das Virus ist aber nicht der Grund für diese Justiz-Posse.

Nähe zwischen Bundesanwalt und FIFA-Präsident

Ungereimtheiten im Verfahren hier, Einsprüche dort und ein Netz aus Befangenheiten. Dieser Prozess in der Schweiz ist nicht weniger als eine Peinlichkeit – nein, er ist ein Skandal. Im Mittelpunkt: der Schweizer Bundesanwalt Michael Lauber mit seiner inzwischen offenkundigen Nähe zum Weltfußball, besonders zu FIFA-Boss Gianni Infantino, dazu dubiose Treffen von Funktionären und Ermittlern. Sie alle werfen ein abgrundtief schlechtes Licht auf die Arbeit der Schweizer Justiz, die ohnehin als verbandsfreundlich verschrien ist.

Ein jahrelanger Prozess am Ende in Asche aufgelöst wie die böse Knusperhexe bei Hänsel und Gretel. Was bleibt? Schaden auf allen Seiten, bis hin zum finanziellen Schaden, den diese Luftnummer die Steuerzahler kostet.

Selbst die Angeklagten aus Deutschland, die ehemaligen Fußball-Funktionäre Wolfgang Niersbach, Horst R. Schmidt und Theo Zwanziger, die jetzt straffrei davongekommen sind, haben allen Grund, dem unwürdigen Prozess noch einen draufzusetzen, haben sie doch immer ihre Unschuld beteuert. Ein Freispruch ist das heute aber nicht, nur die Verfahrenseinstellung wegen Verjährung. Ein Makel bleibt auch an ihnen haften. Sie dürften sich überlegen, Schadensersatzsansprüche geltend zu machen.

DFB trug wenig zur Aufklärung bei

Und was macht eigentlich der DFB? Erst beauftragte man eine Anwaltskanzlei mit der Aufklärung. Das erwartbare Ergebnis: Reinwaschung des Verbandes. Inzwischen sieht man sich selbst als Opfer der Machenschaften der Ex-Funktionäre. Öffentlichkeitswirksam gibt sich Fritz Keller, seit einem halben Jahr neuer DFB-Präsident, "frustriert". Er wolle für die Zukunft lernen und die Aufklärung selbstkritisch hinterfragen. Mehr als heiße Luft ist der Erfahrung nach davon auch nicht zu erwarten.

"Und wenn sie nicht gestorben sind" – so enden schließlich viele Märchen. Im Sommermärchen-Fall wird dieser Satz wohl beendet mit: "dann wissen sie sicher immer noch nicht, ob und wie die WM damals gekauft wurde." Denn das werden wir wohl nie erfahren.

Matthias Friebe (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Matthias Friebe, Jahrgang 1987, Journalist, studierte Neuere und Neueste Geschichte, Politikwissenschaft und Katholische Theologie in Münster und Duisburg-Essen. Volontariat bei domradio.de und Ausbildung an der Journalistenschule ifp in München. Danach arbeitete er als Moderator und Redakteur für WDR, Deutschlandfunk und domradio.de. Heute ist er Redakteur in der Sportredaktion des Deutschlandfunks.