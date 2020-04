Der Prozess um eine ungeklärte Millionenzahlung im Zusammenhang mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 ist ohne Urteil zuende gegangen.

Seit heute gelten die Betrugsvorwürfe vor dem Bundesstrafgericht im schweizerischen Bellinzona als verjährt. Unter den vier Angeklagten waren der frühere Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, Zwanziger, und dessen Nachfolger Niersbach. Die Bundesanwaltschaft warf ihnen vor, Aufsichtsgremien über den eigentlichen Zweck einer Zahlung in Höhe von 6,7 Millionen Euro an den Weltverband FIFA getäuscht zu haben. Die Beschuldigten hatten dies stets bestritten. Zwanziger zeigte sich in der ARD erfreut über das Ende des Prozesses, erklärte aber, ein Freispruch wäre ihm lieber gewesen. In Deutschland müssen sich die vier Angeklagten in einem weiteren Prozess voraussichtlich wegen Steuerhinterziehung vor Gericht verantworten. Der DFB hat angekündigt, die verbandsinternen Vorgänge zu untersuchen.



Das Verfahren gegen den Präsidenten des WM-Organisationskomitees, Beckenbauer, war im vergangenen Jahr wegen dessen angegriffener Gesundheit abgetrennt worden.