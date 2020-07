(www.imago-images.de)Die Sachbuchautorin Elisabeth von Thadden über die "berührungslose Gesellschaft"

Was bedeutet Berührung heute? Worin besteht im Wort "Berühren" der Doppelsinn? Für die Autorin Elisabeth von Thadden hat es zwei Gesichter: "Menschen wollen einander nah sein, aber sie wollen nicht verletzt werden dabei. " Die Moderne habe es ganz gut hingekriegt, dass nicht nur die Wohnungsgrößen gewachsen seien, sondern innerhalb einer Gesellschaft alle das Recht hätten, nicht berührt zu werden. Damit sei der andere nicht mehr primär gefährlich. Allerdings warnt Elisabeth von Thadden. Ohne Berührung gehe der schutzlose Mensch ein. Man riskiere unter Corona-Regeln zwar ein Steigen des Stresspegels. Andererseits: Abstand halten sei eine wunderbare Voraussetzung für die innere Freiheit, sich dem anderen zuzuwenden. Elisabeth von Thadden ist ZEIT-Redakteurin und Autorin des Sachbuchs "Die berührungslose Gesellschaft".

(picture alliance / dpa / Jan Woitas)Die Historikerin Barbara Stollberg-Rilinger über Geschichtsdeutung Wie nah können wir der Vergangenheit mithilfe historischer Forschungen kommen? Warum erscheint sie uns mal weit entfernt? Warum fühlen wir uns manchmal von ihr eingeholt? "Es ist mit der Geschichte wie mit einem Vexierbild", sagt die Historikerin Barbara Stollberg-Rilinger. "Jede Epoche kann man als eher fern und eher nah wahrnehmen", abhängig davon, ob man nach den Gemeinsamkeiten sucht oder nach den Unterschieden. Sie plädiert in der historischen Betrachtung dafür, die Dinge erst einmal in ihrer Fremdheit wahrzunehmen. Denn Irritation, Staunen und Überraschung seien immer der Anfang von Wissenschaft. Barbara Stollberg-Rilinger hat eine Professur an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und ist Rektorin des Wissenschaftskollegs in Berlin