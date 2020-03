Die Olympische Flamme ist in Japan eingetroffen.

Sie wurde mit einem Charterflugzeug aus Griechenland auf einen Luftwaffenstützpunkt in der Provinz Miyagi gebracht. Auf ein Fest verzichtete das Internationale Olympische Komitee aufgrund der Coronakrise.



IOC-Präsident Bach ist weiterhin optimistisch, dass die Olympischen Spiele in Tokio planmäßig stattfinden können. Momentan wäre es verfrüht, eine Entscheidung über eine Verschiebung zu treffen. Bach versicherte, man werde auf Empfehlung der eigenen Task Force und der Weltgesundheitsorganisation handeln.



In Japan startet nun ein mehrmonatiger Fackellauf durchs Land, ehe das Olympische Feuer am Eröffnungstag der Spiele am 24. Juli entzündet wird. Sollten sich an der Strecke größere Menschenmengen bilden, wird der Lauf wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus wie schon beim Start in Griechenland abgesagt.