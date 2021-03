In der kommenden Nacht beginnt in Deutschland wie in den meisten Ländern Europas die Sommerzeit.

Die Uhren werden von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr vorgestellt. Die sogenannte Mitteleuropäische Sommerzeit gilt bis Ende Oktober.



In der EU wird seit Jahren über die Abschaffung der Zeitumstellung diskutiert. Eine Einigung ist nicht in Sicht.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.