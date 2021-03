In Deutschland beginnt wie in den meisten Ländern Europas nun die Sommerzeit. Die Uhren werden wie seit Langem von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr vorgestellt. Dabei wird in der EU wird seit Jahren über die Abschaffung der Zeitumstellung diskutiert. Warum ist bisher nichts passiert?

Die sogenannte Mitteleuropäische Sommerzeit gilt bis Ende Oktober. Bis dahin wird es also später hell als während der Normalzeit, die von vielen Winterzeit genannt wird. Dafür geht die Sonne später unter. Eigentlich sollte die jetzige Umstellung die letzte sein.

Wer will das Ende der Zeitumstellung überhaupt?

2018 befragte die EU-Kommission die Bürgerinnen und Bürger zu dem Thema. Es war mit 4,6 Millionen Teilnehmern die erfolgreichste in der EU-Geschichte. Allerdings waren die meisten davon Deutsche, nämlich rund drei Millionen und damit fast 3,8 Prozent der deutschen Bevölkerung. In Italien und Bulgarien haben sich nur 0,04 Prozent der Bürger und Bürgerinnen beteiligt.



Das Ergebnis: 84 Prozent waren für ein Ende des Wechsels zwischen Sommer- und Winterzeit. Als Gründe nannten die Teilnehmer etwa, dass die Umstellung ihrer Gesundheit schade. Die Soziologin Elke Großer nannte im Deutschlandfunk beispielhaft "Schlafschwierigkeiten, Konzentrationsprobleme, depressive Verstimmungen, aber auch Verdauungsprobleme". In der Frühjahrsumstellung seien diese Beschwerden stärker ausgeprägt.



Jedenfalls verkündete der damalige EU-Kommissionschef Juncker nach der Umfrage: "Die Zeitumstellung gehört abgeschafft." Das EU-Parlament stimmte im März 2019 dafür, das Ende einzuläuten.

Warum ist seitdem nichts passiert?

Nach dem Votum der EU-Kommission und des Parlaments müssen sich nun die Regierungen im Rat der EU einigen. Sie haben bisher keine gemeinsame Position gefunden, auch nicht die, sich nicht auf eine gemeinsame Zeit festzulegen, sondern verschiedene Regelungen zuzulassen. Sehr zum Ärger der Abgeordneten des EU-Parlaments: Dessen Vizepräsidentin Barley (SPD) sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, das Thema sei ein Beispiel dafür, wie häufig Gesetzesvorhaben im Rat der Mitgliedstaaten versandeten. Die Vorsitzende des europäischen Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, Cavazzini, sagte der Deutschlandfunk-Sendung "Europa heute", es gebe auch Staaten, die keine Abschaffung der Zeitumstellung wollten. Es sei also nicht einfach. Wichtig sei ihr, dass kein Flickenteppich entstehe. Allerdings gibt es auch jetzt schon drei verschiedene Zeitzonen in der EU.

Was wollen die Deutschen?

Auch die Bundesregierung will dem Wirtschaftsministerium zufolge verhindern, dass es innerhalb der EU Inseln mit Sommer- und Winterzeit gibt. Außerdem habe die Kommission noch keine Folgenabschätzung vorgelegt - die sei aber nötig, um das Thema im Rat "zielführend" zu behandeln, betonte eine Sprecherin. Die Kommission dagegen teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, dass eine solche Folgenabschätzung nicht notwendig sei.



Pünktlich zur jetzigen Umstellung bekräftigten deutsche Politikerinnen und Politiker ihre Haltung: Die Zeitumstellung sei ein "unnötiger Eingriff in das Leben der Menschen", sagte etwa der FDP-Fraktionsvize im Bundestag, Theurer, dem "Handelsblatt". Für die Linke-Bundestagsfraktion erklärte der umweltpolitische Sprecher Lenkert, die Zeitumstellung gehöre "aus Gesundheits- und aus Tierschutzgründen" endlich abgeschafft. "Dass es die Europäische Union nicht einmal schafft, sich bei diesem Thema zügig zu einigen, zeigt die Schwerfälligkeit der EU".

Ist ein Ende der Zeitumstellung in Sicht?

Derzeit hat Portugal die Ratspräsidentschaft inne. Eine Anfrage der dpa, ob das Land das Thema auf die Agenda gesetzt habe, blieb unbeantwortet. Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland glaubt nicht mehr an ein baldiges Ende der Zeitumstellung: 63 Prozent der Befragten haben das Projekt auf absehbare Zeit abgeschrieben, wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der DAK-Gesundheit zeigt. Ein Sprecher der EU-Kommission machte vergangene Woche ebenfalls wenig Hoffnung. Er sagte: "Die Uhr hat sich nicht vorwärts bewegt, um die Zeit zu ändern".



(Mit Material von dpa)

Diese Nachricht wurde am 28.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.