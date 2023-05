Plädiert für Asylverfahren außerhalb der EU: Der Sonderbevollmächtige der Bundesregierung für Migrationsabkommen, Stamp. (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Ideal wäre es, ein Partnerland zu finden, in dem Verfahren menschenrechtskonform von UNO-Organisationen durchgeführt würden, sagte der FDP-Politiker der "Welt am Sonntag". Europa würde anerkannte Asylbewerber aufnehmen. Anderen könne man eine Perspektive für den europäischen Arbeitsmarkt aufzeigen. Wer die Kriterien nicht erfülle, müsse in sein Heimatland zurückkehren.

Stamp sprach sich außerdem dafür aus, bald Migrationsabkommen mit Georgien und Moldau zu schließen. Beide Länder hätten ein Interesse daran, als sogenannte sichere Herkunftsländer eingestuft zu werden. Sie wollten ihre Visafreiheit für die EU unbedingt behalten. - Asylanträge aus sicheren Herkunftsstaaten werden grundsätzlich abgelehnt.

