Der Sonderbericht des Weltklimarats hat deutschlandweit scharfe Reaktionen ausgelöst, die wir hier dokumentieren. Umweltverbände fordern, den Bericht ernst zu nehme, auch die Politik sieht sich in der Pflicht.

Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung

Der Direktor des PIK, Rockström, pocht auf schnelle unbürokratische Reaktionen, da sich "das Zeitfenster für entschlossene Maßnahmen schnell schließt". Der Sonderbericht des IPCC bestätige, "dass wir vor einem planetaren Notstand stehen". Die Kosten der Untätigkeit seien katastrophal. Auch um Klimaschutzmaßnahmen besser abzustimmen, müsse die Weltwirtschaft umgestaltet werden.

Greenpeace

Auch der Greenpeace-Waldexperte Thies erklärt: "Es ist sehr wichtig, dass der Weltklimarat die Bedeutung von Landflächen und Wäldern voll erkannt hat. Der Land-Sektor muss nun stärker in die nationelen Beiträge zur Erfüllung des Pariser Klimaabkommens einfließen." Thies kritisiert am Report jedoch, dass die massive Aufforstung sehr unkritisch gesehen werde. "Wir bevorzugen die Alternative der Renaturierung von Ökosystemen wie Wäldern und Mooren." So entstünden im Gegensatz zu aufgeforsteten Monokulturen auch Lebensräume für viele Tiere und Pflanzenarten.

Oxfam

Die Organisation Oxfam schreibt in einem Statement zum IPCC-Sonderbericht: "Der Bericht bestätigt, dass die vom Menschen verursachte Überhitzung der Atmosphäre schon jetzt zu mehr Hitzewellen und Dürren, heftigeren Starkregen und Überschwemmungen führt." Besonders besorgniserregend sei die Warnung vor einer Beeinträchtigung der weltweiten Nahrungsmittelversorgung, falls sich die Erde weiter deutlich erwärme.

WWF Deutschland

Mit Blick auf die deutsche Landwirtschaft fordert der WWF-Agarexperte Sommer: "Bei der Landwirtschaft müssen wir weg von einem System der Überproduktion und des Überkonsums, bei dem für das Futter unserer Schweine in Deutschland Regenwald und Grasland in Südamerika weichen müssen." Zugleich müssten der Kohleausstieg und Ausbau erneuerbarer Energien vorangetrieben werden.

Bundesentwicklungsminister Müller

Der CSU-Politiker nannte den IPCC-Bericht ein "Alarmsignal" und forderte zusätzliche Investitionen für den Klimaschutz. "Auch in Deutschland müssen wir unsere Anstrengungen vergrößern und im kommenden Jahr zusätzlich 500 Millionen Euro in den internationalen Klimaschutz investieren –entweder aus dem Nationalen Klimafonds oder aus dem Bundeshaushalt", sagte Müller der Funke Mediengruppe.



Zudem forderte er, dass die Importe von Soja und Palmöl in die EU eingeschränkt werden sollen: "Alle vier Sekunden verschwindet weltweit Regenwald in der Größe eines Fußballfeldes. Derzeit sind 950 Kohlekraftwerke in Bau. Das kann und darf nicht die Zukunft Energieversorgung werden.“

Bundesumweltministerin Schulze

Die SPD-Politikerin (SPD) betonte: "Der Bericht des Weltklimarats zeigt: Klimaschutz ist eine Existenzfrage für uns Menschen, denn der Klimawandel gefährdet unsere Ernährungs- und Lebensgrundlagen." Die Land- und Forstwirtschaft sei ein Opfer dieser Entwicklung, aber zugleich auch ein wichtiger Verursacher und damit ein Teil der Lösung beim Klimaschutz.



"Die Art, wie die Menschheit mit dem Land umgeht, kann das Klima schützen oder schädigen. Der Bericht zeigt uns, dass Klimaschutz in der Land- und Forstwirtschaft machbar ist und zugleich soziale, wirtschaftliche und ökologische Vorteile bringt. Die anstehende Reform der EU-Agrarförderung ist eine gute Gelegenheit, in Europa die richtigen Anreize für mehr Klimaschutz in der Landwirtschaft zu setzen."