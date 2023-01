US-Bundesstaat Tennessee

Polizeigewalt in USA: Video von Übergriff veröffentlicht. (dpa / AP / City of Memphis )

Die Entscheidung sei nach Rücksprache mit der Familie des Toten, anderen Mitgliedern der Gemeinschaft sowie Vertretern der Polizeibehörde gefallen, hieß es in einer Erklärung . Wie mehrere US-Medien berichten , waren die fünf Polizisten, die wegen des Todes von Tyre Nichols angeklagt sind, Teil der Einheit. Diese hatte zum Ziel, gegen Straßenkriminalität vorzugehen.

Nichols war am 7. Januar bei einer Verkehrskontrolle von den Polizisten verletzt worden. Mehrere Tage später starb er in einem Krankenhaus. Gestern veröffentlichte die Stadt Memphis ein Video zu dem Vorfall. Aufnahmen von Körperkameras zeigen, wie die ebenfalls afroamerikanischen Polizisten mehrmals auf Nichols einschlagen und eintreten. In den USA sorgt Polizeigewalt seit Längerem für Empörung und Proteste.

