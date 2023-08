Sohn des US-Präsidenten

Präsident Joe Biden und sein Sohn Hunter Biden (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Patrick Semansky)

Weiss befasst sich bereits mit den Finanzen und Geschäften des Sohnes von Präsident Biden. Garland erklärte weiter, Weiss habe ihm mitgeteilt, dass die Ermittlungen zu Hunter Biden nach seiner Auffassung ein Stadium erreicht hätten, in dem er seine Arbeit als Sonderermittler fortsetzen sollte. Garland betonte, er sei zu dem Schluss gekommen, dass im öffentlichen Interesse liege, Weiss zum Sonderermittler zu ernennen.

Die Entscheidung kommt zu einem Zeitpunkt, in dem weitreichende Ermittlungen des Justizministeriums gegen Ex-Präsident Trump laufen. Zahlreiche Republikaner hatten kritisiert, der Fall Hunter Biden werde - anders als Trump - zu milde behandelt.

Vereinbarung über Bewährungsstrafe abgelehnt

Dem Präsidentensohn werden Verstöße gegen das Steuer- und Waffenrecht zur Last gelegt. Die oppositionellen Republikaner werfen dem 53-Jährigen zudem vor, in der Vergangenheit die Stellung seines Vaters für Geschäfte unter anderem in der Ukraine und in China ausgenutzt zu haben.

Ende Juli hatte eine Richterin eine Vereinbarung abgelehnt, die Hunter Biden und die Staatsanwaltschaft geschlossen hatten, um eine Anklage wegen Steuerhinterziehung und unerlaubten Waffenbesitzes mit einer zweijährigen Bewährungsstrafe beizulegen. Die Richterin sagte, die zwei miteinander verwobenen Vereinbarungen seien verwirrend, und sie werde sie nicht einfach abnicken.

Sie gab der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung 30 Tage Zeit, Erläuterungen zu liefern, warum sie die Abmachung doch noch gutheißen sollte. Die Staatsanwaltschaft teilte danach mit, ohne die Einigung blieben die Ermittlungen gegen Hunter Biden bestehen. Weiss sagte jetzt, die Verhandlungen über die Prozessabsprache seien gescheitert.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.