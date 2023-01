Der frühere Bundesstaatsanwalt Hur werde prüfen, ob Gesetze verletzt wurden, sagte Garland. Die Ankündigung erfolgte nur Stunden, nachdem das Weiße Haus einen zweiten Fund vertraulicher Unterlagen aus Bidens Zeit als Vizepräsident unter Präsident Obama eingeräumt hatte - dieses Mal in seinem Privathaus in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware. Anfang der Woche war bekannt geworden, dass Dokumente in einem früheren Büro Bidens in Washington gefunden worden waren - und zwar bereits eine Woche vor den Kongress-Zwischenwahlen im November. Das Weiße Haus räumte den Fund aber erst am Montag ein. Vertreter der oppositionellen Republikaner erhoben daher den Vorwurf der Vertuschung.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.