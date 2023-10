Ausreisewillige Bundesbürger können Israel mit Sonderflügen verlassen. (IMAGO/Olaf Schuelke)

Auch morgen soll es diese Flüge geben. Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur sollen die Abflugzeiten um 13.30 Uhr, 14.30 Uhr, 16.00 Uhr und 17.00 Uhr (Ortszeit) sein. Es wird mit einer Kapazität von etwa 1.000 Menschen pro Tag gerechnet. Bundesbürger in Israel konnten sich auf speziellen Listen eintragen.

Gebühr von 300 Euro pro Person

Für die Teilnahme an den Sonderflügen wird eine Gebühr in Höhe von 300 Euro pro Person fällig. Die Gebühr wird bei der Buchung direkt durch eine Hotline der Lufthansa im Auftrag des Auswärtigen Amtes eingezogen. Laut dpa stellt die Lufthansa 550 Euro pro Person in Rechnung. 250 Euro übernimmt der Staat. Tausende Deutsche haben Israel bereits verlassen, darunter auch Reisegruppen.

Die Niederlande gaben bekannt, dass sie Evakuierungsflüge der Gesellschaft KLM wegen Sicherheitsbedenken storniert haben und stattdessen ein Militärflugzeug nach Israel schicken werden.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 12.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.