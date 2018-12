Die Gespräche über die Zukunft der Westsahara sollen voraussichtlich im März nächsten Jahres fortgesetzt werden.

Das teilte der UNO-Sondergesandte Köhler nach einem zweitägigen Treffen in Genf mit. Der Altbundespräsident hatte sich mit Vertretern Marokkos, Algeriens, Mauretaniens sowie der westsaharischen Unabhängigkeitsbewegung Polisario getroffen. Alle Konfliktparteien hätten sich für eine einvernehmliche und friedliche Lösung ausgesprochen, sagte Köhler.



Zuletzt hatte es eine sechsjährige Verhandlungspause in dem seit 1975 schwelenden Konflikt gegeben. Die ehemalige spanische Kolonie ist zum großen Teil von Marokko annektiert worden, was aber international nicht anerkannt wird.