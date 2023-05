China will einen Vermittler in die Ukraine schicken. (AFP/DINA PLETENCHUK)

Nach Angaben des Außenministeriums in Peking wird der Diplomat in der nächsten Woche auch Russland, Deutschland, Polen und Frankreich einen Besuch abstatten. Ziel sei es, mit allen Parteien über eine politische Lösung im Ukraine-Krieg zu sprechen. Weiter hieß es, China sei bereit, in dem Konflikt weiterhin eine konstruktive Rolle einzunehmen.

Die Regierung in Peking hat den russischen Angriff auf die Ukraine nie offiziell verurteilt. Im Februar legte China einen Zwölf-Punkte-Plan vor, in dem die westlichen Sanktionen gegen Russland missbilligt wurden. Einen Monat später besuchte der chinesische Staatschef Xi Jinping den russischen Präsidenten Putin. Bei dem Treffen in Moskau betonten sie die Freundschaft ihrer beiden Länder. In westlichen Staaten wird die Vermittlerrolle Chinas deshalb skeptisch beurteilt.

