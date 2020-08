Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten werden das Ergebnis der umstrittenen Präsidentenwahl in Belarus nicht anerkennen. Die Abstimmung sei weder fair noch frei gewesen, erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach einem Sonder-Videogipfel zur politischen Krise in Belarus.

Es gebe keinen Zweifel daran, dass es massive Regelverstöße gegeben habe. Merkel betonte weiter, die EU verurteile zudem die brutale Gewalt gegen die Menschen in Belarus und setze sich für einen nationalen Dialog ein. Die EU stehe an der Seite der Opposition. Diese müsse aber selber erklären, was sie wolle. Allerdings dürfe es keine Einmischung von außen geben. Eine Vermittlungsmission der EU sehe sie derzeit nicht. Merkel verwies darauf, dass sie sich vergeblich um ein Telefonat mit Präsident Lukaschenko bemüht habe.



EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, die Menschen in Belarus müssten selbst über ihre politische Zukunft entscheiden. EU-Ratspräsident Michel kündigte Sanktionen gegen mehrere Personen an, die für Wahlbetrug und die Gewalt gegen Demonstrierende verantwortlich seien. Zum Auftakt der Video-Schalte hatte er bei Twitter geschrieben, die Botschaft sei klar. Die Gewalt in Belarus müsse beendet werden. Notwendig sei ein friedlicher Dialog, der alle mit einbeziehe. Der Präsident des Europäischen Parlaments, Sassoli, warnte vor einem ausländischen Eingreifen. Es gebe allen Grund, eine Eskalation der Repressionen und eine militärische Intervention zu befürchten, sagte Sassoli, ohne Russland namentlich zu erwähnen. Ein externes Eingreifen in die Krise wäre nicht hinnehmbar.

Russland warnt vor Einmischung

Russland warnte die EU vor einer Einmischung in die Belange von Belarus. Außenminister Lawrow erklärte, es gebe keine Notwendigkeit für eine Vermittlung von außen, um die Krise beizulegen. Er hoffe, dass die Opposition bereit sei, Gespräche mit der Führung in Minsk aufzunehmen.



Die belarussische Oppositionsführerin Tichanowskaja hatte die Europäische Union in einer Videobotschaft um Unterstützung gebeten. Das Ergebnis der Präsidentschaftswahl vom 9. August sei gefälscht gewesen, sagte sie im Exil in Litauen. Die EU dürfe es deshalb nicht anerkennen.

Lukaschenko ordnet Beendigung der Proteste an

Der Präsident von Belarus, Lukaschenko, verbat sich eine Einmischung der EU in die inneren Angelegenheiten seines Landes. Er soll das Innenministerium angewiesen haben, die regierungskritischen Proteste in der Hauptstadt Minsk zu beenden. Die Nachrichtenagentur "Belta" berichtet, die Geheimdienste sollten weiter nach den Organisatoren der jüngsten Demonstrationen suchen. Außerdem sei eine Verstärkung des Grenzschutzes angeordnet worden, um ein Einsickern von "Kämpfern und Waffen" zu verhindern.



Seit sich Lukaschenko zum Sieger der Präsidentschaftswahl erklärt hat, gehen die Menschen in Belarus auf die Straße. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Minsk ist inzwischen ein dritter Demonstrant gestorben. Er war nach Angaben seiner Familie bei einer Kundgebung in Brest von Sicherheitskräften angeschossen worden.

Linke: Dialog vor Ort fördern

Der Linken-Politiker Hunko rief die EU auf, den Dialog vor Ort zu fördern. Der Obmann im Europa-Ausschuss des Bundestages sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), es gehe darum, gegebenenfalls eine Roadmap für Neuwahlen zu entwickeln. Im Kern müssten aber die Menschen in Belarus selbst stehen.