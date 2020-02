Über den neuen CDU-Vorsitz soll am 25. April auf einem Sonderparteitag in Berlin entschieden werden. Dafür sprach sich das Präsidium der Partei in Berlin aus, wie mehrere Nachrichtenagenturen berichten. Damit wird die Personalfrage nun offenbar doch schneller geklärt als von der scheidenden Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer ursprünglich vorgesehen.

Der Bundesvorstand, der heute ebenfalls tagt, muss dem Termin noch zustimmen. Kramp-Karrenbauer hatte angekündigt, dass sie den Gremien Vorschläge zur Verfahrensweise machen werde.



Die Rufe nach einem Fahrplan für die Wahl zum Parteivorsitz und für die Kanzlerkandidatur waren nach dem schlechten Ergebnis für die CDU bei der Bürgerschaftswahl gestern in Hamburg lauter geworden.



Der stellvertretende Parteivorsitzende Strobl äußerte die Hoffnung, dass sich die Anwärter Merz, Spahn und Laschet einvernehmlich einigen. Er wisse allerdings, dass die Chancen dafür nicht sonderlich gut stehen, sagte Strobl im ZDF. Auch seine Kollegin im Vorstand Klöckner sprach sich für eine solche so genannte Team-Lösung aus. Offiziell seine Kandidatur bekanntgegeben hat bisher nur der Außenpolitiker Röttgen.