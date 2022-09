Der russische Präsident Wladimir Putin (picture alliance / Russian President Press Office )

Das Treffen findet am Rande der UNO-Vollversammlung in New York statt. Auch Bundesaußenministerin Baerbock nimmt daran teil. Sie sagte, der russische Präsident Putin greife mit der Maßnahme nicht nur die Ukraine, sondern auch den Weltfrieden an. Andere westliche Staaten kritisierten die Teilmobilmachung ebenfalls scharf. Diese sowie die nuklearen Drohungen Putins und die Scheinreferenden in der Ostukraine seien "ungeheuerliche Handlungen", sagte US-Präsident Biden in seiner Rede vor der Vollversammlung.

Heute befasst sich zudem der UNO-Sicherheitsrat mit dem Thema, auch hier nimmt Baerbock teil.

Der russische Präsident hatte die Teilmobilmachung gestern angekündigt. Sie stieß auch in seinem Land auf Widerstand: Bei Demonstrationen in Moskau, St. Petersburg und etwa 35 weiteren Städten wurden nach Angaben von Bürgerrechtlern mehr als 1.300 Menschen festgenommen.

