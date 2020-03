Bundesgesundheitsminister Spahn kommt am Vormittag mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel zu einem Sondertreffen zusammen, um über Maßnahmen gegen das Coronavirus zu beratschlagen.

Oberstes Ziel ist den Angaben zufolge eine enge Koordinierung der Behörden der einzelnen EU-Mitgliedstaaten untereinander, weil sich das neuartige Coronavirus und die von ihm ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 in Europa weiter ausbreitet. Nach Angaben der EU-Behörde ECDC sind rund 4.200 Infektionen registriert, davon mehr als 3.000 in Italien. Das Robert-Koch-Institut meldet für Deutschland 400 Patienten, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde.



Auch in Koblenz ist die Ausbreitung des Coronavirus heute Thema: Dort diskutieren mehr als 1.000 Notärzte und Rettungskräfte über Konsequenzen aus der steigenden Zahl der Fälle. Außerdem geht es um die geplante Neuordnung der Notfall-Versorgung in Deutschland. Künftig soll es für alle Notfallhilfen ein gemeinsames Leitsystem geben, das unter anderem über die 112 zu erreichen ist.