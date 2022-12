Mehrere Ausschüsse des Bundestags kommen zu Sondersitzungen zusammen (Archivbild). (Britta Pedersen / dpa / Britta Pedersen)

Sowohl der Rechts- als auch der Innenausschusses befassen sich damit. Die Union hatte Sondersitzungen beantragt. Sie will unter anderem wissen, ob Beschuldigte vorgewarnt waren. Auch das geheim tagende Parlamentarische Kontrollgremium berät Berichten zufolge über die mutmaßliche terroristische Vereinigung. 25 Personen waren wegen des Vorwurfs, einen gewaltsamen Umsturz geplant zu haben, festgenommen worden.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul warb im "Handelsblatt" für Gesetzesänderungen, um Extremisten leichter aus Beamtenverhältnissen entfernen zu können. Das müsse für alle Straftaten gelten, die das Grundvertrauen in den Staat in hohem Maße erschütterten wie etwa Volksverhetzung. Bayerns Ressortchef Herrmann hatte zuvor vor Anwerbeversuche in Behörden gewarnt. Es seien bereits Polizisten als Anhänger der Reichsbürgerideologie aus dem Dienst entfernt worden, sagte er dem Sender BR. Zudem sollten sich alle Behörden, Amtsgerichte, Finanz- und Landratsämter sowie alle Bürger melden, wenn sie auf Reichsbürger-Aktivitäten aufmerksam würden.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.