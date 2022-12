Mehrere Ausschüsse des Bundestags kommen zu Sondersitzungen zusammen (Archivbild). (Britta Pedersen / dpa / Britta Pedersen)

Sowohl der Rechts- als auch der Innenausschuss befassen sich damit. Die Union hatte Sondersitzungen beantragt. Sie will unter anderem wissen, ob Beschuldigte vorgewarnt waren. Auch das geheim tagende Parlamentarische Kontrollgremium kommt laut Medienberichten zusammen. Am Mittwoch will das Bundeskabinett den Entwurf für das Demokratiefördergesetz beraten. Familienministerin Paus sagte den Funke-Medien, die vereitelten Umsturzpläne im Reichsbürger-Milieu hätten erneut gezeigt, wie sehr einzelne Gruppen die plurale Gesellschaft und die demokratischen Werte in Deutschland ablehnten. Das neue Gesetz solle künftig Menschen stärken, die sich antidemokratischen und menschenfeindlichen Strömungen entgegenstellten, führte die Grünen-Politikerin aus. Dazu werde man entsprechende Initiativen und Projekte auf eine - Zitat - "stabilere und nachhaltigere Grundlage" stellen.

Vergangene Woche waren 25 Personen festgenommen worden. Sie sollen eine rechtsterroristische Vereinigung mit dem Ziel eines gewaltsamen Umsturzes in Deutschland gebildet haben.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.