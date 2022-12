Mehrere Ausschüsse des Bundestags kommen zu Sondersitzungen zusammen (Archivbild). (Britta Pedersen / dpa / Britta Pedersen)

Sowohl der Rechts- als auch der Innenausschuss befassen sich damit. Die Union hatte Sondersitzungen beantragt. Sie will unter anderem wissen, ob Beschuldigte vorgewarnt waren. Auch das geheim tagende Parlamentarische Kontrollgremium kommt laut Medienberichten zusammen. Am Mittwoch will das Bundeskabinett den Entwurf für das Demokratiefördergesetz beraten. Familienministerin Paus sagte den Funke-Medien, es solle nachhaltig Menschen stärken, die sich antidemokratischen und menschenfeindlichen Strömungen entgegenstellten.

Bundesinnenministerin Faeser sagte am Abend im ARD-Fernsehen, die Gefahr sei sehr ernst und real gewesen. Es habe genaue Planungen für einen Umsturz und einen militärischen Arm gegeben, meinte die SPD-Poltikerin. Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul - CDU - betonte ebenfalls, es seien mehr als Spinnereien gewesen. Es gehe um Leute mit Zugang zu Waffen, die genau gewusst hätten, was sie tun wollten. - Vergangene Woche waren 25 Personen festgenommen worden. Sie sollen eine rechtsterroristische Vereinigung mit dem Ziel eines gewaltsamen Umsturzes in Deutschland gebildet haben.

