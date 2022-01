Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD (imago/Thomas Imo/photothek)

Wie das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" berichtet, will Innenministerin Faeser nächste Woche ihre 16 Länder-Kolleginnen und -Kollegen in Stuttgart treffen. Ein Schwerpunkt solle die Radikalisierung von Gegnern der Corona-Regeln sein. Zuletzt hatte es in dem Kontext auch Diskussionen über den Umgang mit dem Online-Dienst Telegram gegeben, der sich der Kooperation mit deutschen Behörden weitgehend verweigert.

Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Bayerns Ressortchef Herrmann, sagte dem Redaktionsnetzwerk, die Zahl der registrierten Straftaten, die keiner konkreten Ideologie zuzuordnen sei, habe sich vergangenes Jahr in Bayern mehr als verdoppelt. Grund sei vor allem die Corona-Leugner- und Querdenkerszene.

