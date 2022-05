Medienberichte

Der Bundeswehr sollen aus einem Sondervermögen 100 Milliarden Euro zugute kommen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Martin Meissner)

Für die Luftwaffe seien knapp 41 Milliarden eingeplant, heißt es in der Vorlage für den Haushaltsausschuss des Bundestages. In dem Papier werden elf Einzelprojekte für die "Dimension Luft" genannt. Aufgeführt werden neben der Entwicklung und dem Kauf der Eurofighter unter anderem Nachfolger für den Tornado-Jet. Gut 19 Milliarden Euro sind demnach für die Marine eingeplant. Beim Heer werden Vorhaben für knapp 17 Milliarden Euro aufgelistet.

20,7 Milliarden Euro entfallen auf den Punkt "Führungsfähigkeit der Bundeswehr". Hier werden unter anderem neue Funkgeräte genannt sowie Rechenzentren und Satellitenkommunikation. Zwei Milliarden Euro entfallen auf "Bekleidung und persönliche Ausrüstung", etwa Kampfschuhe und Nachtsichtgeräte. 500 Millionen Euro sind für "Forschung, Entwicklung und Künstliche Intelligenz" vorgesehen. Allerdings geht aus dem Dokument nicht hervor, welcher Einzelposten wie viel kosten soll und in welchem Zeitraum die Anschaffung geplant ist.

Der Haushaltsausschuss wird sich morgen in einer Sondersitzung mit dem Wirtschaftsplan beschäftigen, am Freitag soll ihn der Bundestag beschließen. Für die Investitionen in die Bundeswehr werden frische Krediten aufgenommen, die allerdings nicht unter die Schuldenbremse fallen. Dafür muss das Grundgesetz geändert werden.

