Sonderweg in der Corona-Krise

Schweden, das bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie einen Sonderweg beschreitet, verzeichnet nach eigenen Angaben einen Rückgang der Infektionsrate.

Laut Erkenntnissen der nationalen Gesundheitsbehörde liegt die sogenannte Reproduktionszahl seit einigen Tagen unter 1,0. Das sagte der Staatsepidemiologe Anders Tegnell dem Sender SVT. Dies bedeute, dass die Pandemie langsam abebben werde, meinte Tegnell.



Die Reproduktionszahl gibt Auskunft darüber, wie viele andere Menschen eine mit dem Coronavirus infizierte Person ihrerseits im Durchschnitt ansteckt. In Deutschland liegt die Zahl nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts derzeit bei 0,79. Die Regierung in Schweden hat im Vergleich zu den meisten anderen Ländern mit lockereren Maßnahmen auf die Pandemie reagiert. Kindergärten, Schulen und andere Einrichtungen wurden zum Beispiel zu keiner Zeit geschlossen. Die Regierung appellierte vielmehr an die Vernunft der Bürger, Abstand zu halten.