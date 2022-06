Ostukraine

Ein Sonderzug mit Hunderten Menschen ist vom Bahnhof von Pokrowsk aus gestartet. (Bernat Armangue/AP/dpa)

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, konnten sie von Pokrowsk in der Region Donezk in Richtung Westen fahren. Die Personen, zumeist Frauen, Kinder und Senioren, sollen in Dnipro und anderen Städten untergebracht werden.

Bei russischen Angriffen auf einen Vorort von Charkiw wurden mindestens zwei Zivilisten verletzt. Nach weiteren Opfern suchen Rettungskräfte auch im nahegelegenen Derhatschi, das in den vergangenen Wochen wiederholt Ziel von Attacken war. Der Bürgermeister von Charkiw, Terechow, sagte in einem Interview, seine Stadt werde weiterhin regelmäßig mit Bomben und Raketen angegriffen.

