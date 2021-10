Der stelllvertretende SPD-Vorsitzende Kühnert rechnet damit, dass sich seine Partei mit den Grünen und der FDP noch in diesem Jahr auf einen Koalitionsvertrag einigt.

Davon gehe er sehr fest aus, sagte der frühere Juso-Chef im ARD-Fernsehen. Die Beratungen hätten gut und vertrauensvoll begonnen. Es dringe nichts nach außen. Das sei eine wichtige Grundlage, damit es zackig gehe. Nun stünden vertiefte Sondierungen an und anschließend hoffentlich Koalitionsgespräche.



In weiteren Runden erörtern SPD, FDP und Grüne heute und morgen die Möglichkeiten für ein Ampel-Bündnis auf Bundesebene. Am Ende der Woche soll dann eine Zwischenbilanz gezogen werden.



