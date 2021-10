Vertreter von CDU, CSU und Grünen sind in Berlin zu einem Sondierungsgespräch über ein mögliches Jamaika-Bündnis zusammengekommen.

Die Grünen streben zwar eine Regierungsbildung mit SPD und FDP an, schließen aber ein Bündnis mit Union und FDP nicht aus. Der Grünen-Politiker Trittin wies allerdings auf die großen inhaltlichen Unterschiede zur Union hin. Die Hürden seien hoch, insbesondere beim Klimaschutz, sagte der frühere Bundesumweltminister im Deutschlandfunk. Der entscheidende Punkt sei, ob es gelinge, Deutschland auf den 1,5 Grad-Pfad zu bringen.



Der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Frei sagte ebenfalls in unserem Programm, ein Jamaika-Bündnis aus Union, FDP und Grünen wäre keine Notlösung, sondern eine interessante Perspektive für Deutschland. Es beinhalte gute und wichtige Ansätze für eine Modernisierung des Landes, etwa die Frage, wie man Ökologie und Ökonomie zusammenbringe.



