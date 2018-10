Nach ersten Sondierungsgesprächen in Bayern will die CSU morgen über ihr Vorgehen entscheiden.

Der bayerische Ministerpräsident Söder erklärte in München, seine Partei habe große Übereinstimmungen mit den Freien Wählern. CSU und Grüne hätten dagegen Gemeinsamkeiten und Trennendes festgestellt. Beide Gesprächsrunden hätten in konstruktiver Atmosphäre stattgefunden. Ähnlich äußerten sich die Spitzenvertreter der Freien Wähler und der Grünen. Söder hatte bereits mehrfach erklärt, er strebe eine "bürgerliche Koalition" an.



Die CSU hatte bei der Wahl am Sonntag 37,2 Prozent der Stimmen erhalten. Zweitstärkste Kraft wurden die Grünen mit 17,5 Prozent vor den Freien Wählern mit 11,6 Prozent. Die AfD kam auf 10,2 Prozent, die SPD auf 9,7 und die FDP auf 5,1 Prozent.