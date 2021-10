Nach dem ersten Sondierungsgespräch zwischen Union und Grünen hat der CDU-Vorsitzende Laschet ein Jamaika-Bündnis weiter als realistische Option bezeichnet.

Die Union habe die Wahl zwar nicht gewonnen, sagte der Unionskanzlerkandidat. Es müsse aber eine Regierung gebildet werden, sagte Laschet bei einem gemeinsamen Statement im Anschluss an das Treffen. Ein Bündnis zwischen Union, Grünen und FDP habe eine breite Basis in der Gesellschaft.



Die Grünen-Vorsitzende und Spitzenkandidatin Baerbock betonte, die Unterredung sei konstruktiv und sachlich sowie von Ernsthaftigkeit geprägt gewesen. Man stehe an einigen Stellen auseinander, habe aber auch über Differenzen gesprochen. Als Gemeinsamkeiten nannte sie den Willen zur ökologischen Transformation und Digitalisierung. CSU-Chef Söder betonte, es gebe noch eine Menge Gesprächsbedarf, beispielsweise beim Thema Migration. Er zeigte zugleich Bereitschaft, den Dialog mit den Grünen fortzusetzen.



