Die SPD will nach ersten getrennten Gesprächen mit FDP und Grünen möglichst schnell gemeinsame Beratungen über eine Ampel-Koalition aufnehmen.

Generalsekretär Klingbeil sagte, die SPD sei jetzt bereit für Dreier-Gespräche. Mit Blick auf die Ergebnisse der Bundestagswahl betonte er, seine Partei wolle eine Koalition der Gewinner bilden. Zuvor hatte die Führung der Sozialdemokraten jeweils zwei Stunden mit Spitzenvertretern der FDP und der Grünen gesprochen. Klingbeil nannte die Beratungen sachlich und konstruktiv. Ähnlich äußerten sich FDP-Generalsekretär Wissing und die Grünen-Vorsitzende Baerbock. Die Grünen wollen sich nach Baerbocks Worten zunächst am Dienstag mit CDU und CSU treffen und dann über weitere Schritte entscheiden.



Die FDP hatte nach der SPD heute auch mit der Union gesprochen. Nach den ersten Sondierungen betonten die Generalsekretäre von CDU und CSU, Ziemiak und Blume, die inhaltliche Nähe zu den Liberalen. In wesentlichen Punkten liege man ganz eng beisammen, sagte Blume. Auch Ziemiak betonte die Übereinstimmung mit der FDP in zentralen Punkten und sprach von großen inhaltlichen Schnittmengen.

