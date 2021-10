Mit einem Treffen von Union und Grünen ist die erste Reihe von Sondierungsgesprächen über eine neue Regierung zu Ende gegangen.

CDU-Chef Laschet sprach nach dem Treffen in Berlin von einem guten Austausch. Ein Jamaika-Bündnis sei weiter eine realistische Option. Der CSU-Vorsitzende Söder nannte die Unterredung zwar konstruktiv, er sehe aber bei einer Menge Punkten Gesprächsbedarf, etwa in der Migrationspolitik. Auch Grünen-Co-Chefin Baerbock betonte, es seien Differenzen deutlich geworden. Zugleich gebe es aber gemeinsame Anliegen wie die Modernisierung des Landes. Zuvor hatten die Unionsparteien bereits mit der FDP sondiert.



Die SPD hatte nach ersten Gesprächen mit FDP und Grünen am Sonntag betont, dass sie gerne zu Dreier-Sondierungen übergehen würde.



Grüne und FDP kündigten jeweils interne Beratungen an. Anschließend werde man gemeinsam entscheiden, wie es weitergehen solle.

