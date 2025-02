Nach Bundestagswahl

Die Sondierungsgespräche zwischen der Union und der SPD beginnen heute. (picture alliance / dts-Agentur / -)

Nach Medienberichten nehmen jeweils neun Politikerinnen und Politiker beider Seiten teil. Unionskanzlerkandidat Merz pocht darauf, dass eine Regierung bis Ostern gebildet wird. Der CDU-Chef äußerte sich zuversichtlich, dass Union und SPD eine Lösung finden werden.

Unser Hauptstadt-Korrespondent Johannes Kuhn spricht von einem ambitionierten Zeitplan. Er sagte im Deutschlandfunk , dass die Sondierungen schon heute begännen, sei ein Signal. Das geflügelte Wort laute, dass die Welt nicht auf Deutschland warte.

Schwesig warnt mit Blick auf AfD vor Scheitern

SPD-Chef Klingbeil zeigte sich offen für ein Bündnis mit der Union, betonte aber auch, es gebe keinerlei Automatismus. Seine Parteikollegin Schwesig warnte davor, dass ein Scheitern der Verhandlungen der AfD auch in Westdeutschland einen enormen Schub verleihen würde. Schwesig nimmt ebenfalls an den Sondierungen teil. Sie unterstrich: "Wenn jetzt die Demokraten nicht die Probleme lösen und das besser machen als die Ampel-Regierung, dann werden die krassen AfD-Ergebnisse aus dem Osten auch im Westen ankommen." Bereits nach der Bundestagswahl 2021 sei der Fehler begangen worden, die Ergebnisse der AfD in den Ostbundesländern nicht ernst zu nehmen, sagte Schwesig.

Wer verhandelt für Union und SPD?

Auf Seiten der Union werden neben Kanzlerkandidat Merz unter anderem CSU-Chef Söder und die Generalsekretäre Linnemann und Huber sondieren. Ebenfalls genannt werden Unions-Fraktionsgeschäftsführer Frei und CSU-Landesgruppenchef Dobrindt, die stellvertretende CDU-Vorsitzende Prien und die CSU-Politikerin Bär.

Für die SPD sitzen die Parteichefs Klingbeil und Esken am Tisch, außerdem Verteidigungsminister Pistorius, Arbeitsminister Heil, Generalsekretär Miersch, Bundestagspräsidentin Bas, die beiden Ministerpräsidentinnen Schwesig und Rehlinger sowie der Vorsitzende der NRW-SPD, Post.

Schwierige Gespräche erwartet

Eine schwarze-rote Koalition gilt nach der Bundestagswahl als die derzeit wahrscheinlichste Regierungs-Konstellation. Es werden allerdings schwierige Verhandlungen erwartet. Insbesondere bei Themen wie Migration, Schuldenbremse und Ukraine-Politik gibt es teils deutliche Differenzen.

Außerdem sorgte der Wahlkampf für einigen Ärger zwischen den Parteien, es ging viel Vertrauen verloren. Die SPD warf Merz Wort- und Tabubruch wegen der gemeinsamen Abstimmung mit der AfD im Bundestag vor. Merz wiederum wetterte zuletzt gegen unter anderem "linke Spinner", obgleich er damit nach eigener Aussage vor allem Gegendemonstranten und nicht Parteien als solche meinte.

Hauptstadt-Korrespondent Kuhn sagte, ein Signal, dass neues Vertrauen gebildet werde, könnte darin bestehen, dass aus den Verhandlungen möglichst wenig oder gar nichts nach außen dringe. So seien etwa die damaligen Verhandlungen über das Zustandekommen der Ampelkoalition - zum Leidwesen der Journalisten - sehr diskret abgelaufen.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.