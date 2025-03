Das Reichtagsgebäude mit der gläsernen Kuppel vor blauem Himmel (picture alliance / dpa / Hannes P Albert)

Städte- und Gemeindebund

Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Berghegger, sagte der Funke-Mediengruppe, die vorgesehene deutliche Begrenzung der illegalen Migration, die Beschleunigung der Rückführungen und die zusätzlichen Mittel für die Integration von Menschen mit Bleiberecht seien wichtige Schritte auf dem Weg zu einer echten Migrationswende. Er erwartet zudem "starke Impulse", um Bürger, Wirtschaft und Kommunen zu entlasten. Berghegger sagte, die Vereinbarungen der Sondierer schafften Planungssicherheit und erleichterten den Kommunen die weitere Arbeit an der Transformation der Energieversorgung.

AfD

Die Fraktionsvorsitzenden der AfD, Weidel und Chrupalla, werten die Sondierungsergebnisse hingegen als "Einigung zum Schaden Deutschlands". Union und SPD hätten sich in der Migrationspolitik auf vage Versprechungen und "Formelkompromisse" verständigt, die Hintertüren offenhielten. Ein Industriestrompreis und Subventionen für Elektroautos schafften weder Wohlstand noch Wirtschaftswachstum, heißt es in einer Erklärung.

FDP

Die FDP vermisst in dem Sondierungspapier von Union und SPD Strukturreformen und nachhaltige Lösungen. Die Wirtschaftswende sei "abgesagt", schrieb der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion, Meyer bei X. Auch Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger spielten in den Plänen nur eine Nebenrolle.

Die FDP wird im neuen Bundestag, der sich Ende März konstituiert, nicht mehr vertreten sein.

Die Linke

Die Fraktionsspitze der Linken bescheinigte Union und SPD eine "problematische Prioritätensetzung". Themen wie Wohnungsbau, Gesundheit, Stärkung von Familien, gleiche Lebensverhältnisse in Ost und West oder bezahlbare Lebensmittel würden im Sondierungspapier nur nebenbei verhandelt oder gar nicht erwähnt, erklärten die Vorsitzenden Reichinnek und Pellmann. Das Asylrecht werde bis zur Unkenntlichkeit geschleift und für die Aufrüstung ein "Blankoscheck" ausgestellt.

Der künftige Bundestagsabgeordnete und frühere thüringische Ministerpräsident Ramelow kritisierte die Absicht von Union und SPD, die geplanten Finanzpakete für Verteidigung und Infrastruktur noch mit Hilfe der bestehenden Mehrheitsverhältnisse im Bundestag verabschieden zu lassen. Dazu sollen kommende Woche die Abgeordneten der 20. Wahlperiode zu Sondersitzungen nach Berlin kommen. Ramelow sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, nannte das Vorgehen verantwortungslos. Er bezeichnete die geplanten Grundgesetzänderungen als "sehr pauschale Ermächtigung", den Verteidigungsetat nach Belieben über Kredite zu finanzieren.

Bündnis '90/Die Grünen

Die Grünen hatten signalisiert, dass sie die geplanten Grundgesetzänderungen möglicherweise mittragen und damit den Weg für die milliardenschweren Finanzpakete für Verteidigung und Infrastruktur frei machen könnten. Doch nach Veröffentlichung der Sondierungsbeschlüsse am Samstag erklärte die Führungsspitze der Partei: "Von einer Zustimmung sind wir heute weiter entfernt als in den letzten Tagen." Der Co-Vorsitzende Banaszak kritisierte unter anderem, dass die Finanzierung von Klimaschutz in der künftigen Regierungspolitik "überhaupt keine Rolle" spielen solle. "Alles mit Geld zuzuschütten, keinerlei strukturelle Reformen anzugehen, das ist Gift für unser Land", sagte Co-Parteichefin Brantner. Auch bei den Themen Wirtschaft und Europa blieben die Beschlüsse von Union und SPD weit hinter den Erwartungen zurück.

Die Spitzengremien von CSU und SPD wollen am Sonntag über die Sondierungsergebnisse beraten, die CDU am Montag. Erst wenn sie zustimmen, was als Formsache gilt, können Koalitionsverhandlungen beginnen. Unionsfraktionschef Merz rechnet in der kommenden Woche damit.

